LE FOTO. Negozio distrutto per la seconda volta in due mesi, la titolare 23enne: “Che ne sanno dei sacrifici?”

Alessia Napolitano è la giovanissima proprietaria di un negozio del Villaggio Coppola Pineta Mare, che affida ai social il suo amaro sfogo:

“Quando all’alba a svegliarti è un messaggio che ti dice “ti hanno distrutto il negozio, mi dispiace” (la seconda volta in meno di 2 mesi) è come se ti sentissi distruggere tu e tutti i sacrifici che fai quotidianamente, ma tanto loro che sanno dei tuoi sacrifici. Che ne sanno che ogni mattina scendi alle 6:30 per realizzare i tuoi sogni. Che ne sanno che a 23 anni ti limiti a non fare tante cose perché hai delle responsabilità. Che sanno che ci compriamo una maglietta e una borsa in meno perché abbiamo delle spese. Che ne sanno che tra fitto, luce, acqua, contributi, commercialista, iva merce e tante altre spese a fine mese in tasca riesci a metterti poco o niente. Ma giustamente per chi vive onestamente questa è normalità. Ma oltre tutto questo la cosa più brutta sapete qual è? Che non siamo tutelati da nessuno. Alle 6:30 chiami la polizia e ti rispondono che loro non possono aiutarti perché non hanno pattuglie in giro (la Polizia è poi intervenuta, ndr).

Il mio negozio si trova in un viale che fortunatamente è in continuo sviluppo, e sapete che ci lavora e chi ci investe ? Ragazzi di un età compresa tra 20 e 35 anni. Giovani che stanno cercando di dare una possibilità a un territorio così bello ma purtroppo ancora tanto difficile e abbandonato a se stesso. Ma se le autorità non collaborano, non tutelano quando potrà esserci una svolta? Poi fortunatamente c’è chi crede in te e ti dice “Non mollare, insegui i tuoi sogni”, e allora capisci che nonostante questi inconvenienti stai facendo un buon lavoro e che i tuoi clienti ti apprezzano e credono in te e nel territorio in cui hai investito”.

