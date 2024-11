LA FOTO. Noleggia un’auto, fa poche centinaia di metri e si schianta

La vettura si è scontrata contro una Tipo parcheggiata e poi si è ribaltata su se stessa

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Fitta una 500, percorre poche centinaia di metri e ne perde il controllo: il veicolo si schianta contro una Fiat Tipo regolarmente parcheggiata e poi si ribalta su stesso. È accaduto sabato sera, in via Petrarca. Lui, il conducente dell’autovettura, è un ragazzo del posto, di meno di vent’anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani della locale stazione e poco dopo un’ambulanza del 118. All’arrivo dei sanitari, il ragazzo presentava delle escoriazioni sulla fronte, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Poco dopo ha iniziato ad avere forti dolori e pertanto si è reso necessario portarlo al Sant’Anna e San Sebastiano, dove ha ricevuto le cure del caso.