Sul posto stanno operando i vigili del fuoco

CURTI – Un incendio si è sviluppato all’ interno di un negozio in via Vittorio Veneto a Curti. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme hanno avvolto lo store che si occupa di riparazioni di monopattini e bici elettriche.

Quando si sono sviluppate le fiamme all’interno c’era un dipendente.