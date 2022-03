LE FOTO. Paura sull’Appia. Camion esce fuori strada e si ribalta

TEANO– Incidente questa mattina poco dopo le 7,00 sulla Strada Statale 7 Appia, al km 181+500, nei pressi dell’ex centro commerciale Sidicinum di Teano. Un camion per evitare uno scontro frontale è uscito fuori strada ribaltandosi. Alcuni automobilisti in transito assistendo alla scena hanno prestato il primo soccorso. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Capua. Il mezzo, di un’azienda spagnola, trasportava prodotti ittici e da Fondi era diretto in direzione Capua.