BELLONA – Incidente, pochi minuti fa, in via Verga a Bellona. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo di 62 anni ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi. Si รจ reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando provinciale per recuperare l’auto finita fuori strada, in un terreno. Sul posto anche i sanitari del 118.