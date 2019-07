SESSA AURUNCA – E’ divampato un incendio vicino a Villa Marina, struttura psichiatrica che si trova nel territorio del comune di Sessa Aurunca. Come si vede dalle foto che pubblichiamo, le fiamme stanno interessando la vegetazione collinare situata alle spalle della struttura. Sul posto stanno operando tre squadre di vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio e per proteggere le persone che si trovano dentro Villa Marina.