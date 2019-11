LE FOTO. Raffiche di furti in appartamento. Lo sfogo dell’ultima vittima su Facebook: “Ecco chi sono”

PIETRAVAIRANO – “Buongiorno, se può servire ad evitare altri furti in paese , posto alcune foto dei Professionisti dello scasso. Naturalmente possono pure denunciarmi, sto aspettando…”. E’ questo, l’amaro sfogo dell’ultima vittima di furti in appartamento in zona Pietravairano. Continuano, infatti, incessanti le incursioni di malviventi nelle abitazioni che stanno colpendo tutto l’Alto Casertano. L’ultimo, proprio domenica scorsa in serata a Pietravairano. I due ladri, come si vede dalle foto pubblicate dalla vittima del furto nel gruppo “Sei di Pietravairano se…”, sono entrati con l’ausilio di piede di porco e grossi cacciaviti. Non sappiamo a quanto ammonta il danno provocato, ma invitiamo tutti i nostri lettori, a porre massima attenzione a questi due personaggi.