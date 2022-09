LE FOTO. RIONE ACQUAVIVA. Riaprono le scuole ed è subito cantiere aperto… Don Antonello pensaci tu…

Ieri i bambini della scuola primaria del III circolo di via Montale sono tornati in classe ed oggi gli operai del Comune hanno dato il via ai lavori per la fibra in viale Kennedy

CASERTA Quando far partire i cantieri se non al rientro dalle ferie e alla ripresa delle attività scolastiche? Al Comune di Caserta le studiano proprio tutte per rendere la vita dei cittadini, già presi dai caro bollette, caro alimenti, caro detersivi, caro libri, ecc… ancora più dura. Ed è così che ieri i bambini della scuola primaria del III circolo di via Montale sono tornati in classe ed oggi gli operai del Comune hanno dato il via ai lavori per la fibra in viale Kennedy, cioè a pochi passi dalla scuola elementare e dalla chiesa di Lourdes.

Eppure, vista l’amicizia, don Antonello Giannotti avrebbe potuto intercedere con il sindaco Carlo Marino per elaborare un cronoprogramma dei lavori meglio studiato e meglio attuato. Beh, almeno lui, il sacerdote, ha potuto celebrare le funzioni previste per la ricorrenza di Nostra Signora di Lourdes…