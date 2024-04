LE FOTO S.MARIA C.V. Attacco senza precedenti dei ladri ai negozi di via Consiglio d’Europa: ripuliti con bottini ingenti

La testimonianza del titolare di un negozio di telefonia

S.MARIA C.V. – Ormai l’attacco della microdelinquenza (“micro” solo per le definizioni tecniche, non certo per chi la subisce) è fuori controllo. Un raid pesantissimo ha visto coinvolto diversi negozi di via Consiglio d’Europa, una delle strade a maggiore sviluppo commerciale della città di S.Maria C.V.

A testimoniarlo è uno degli esercenti colpiti: “Sono entrati alle 3:45. Erano in cinque. Hanno forzato la serranda e spaccato tutto per entrare. Ha suonato l’antifurto e sono scappati, ma stanno facendo razzie continue. Hanno rubato al tabacchi solo pochi giorni fa, poi in farmacia, all’agenzia di scommesse. Siamo esasperati”.