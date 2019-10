LE FOTO. S.MARIA C.V. Prima pioggia, città paralizzata. Attorno al tribunale inferno di lamiere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (tp) Dopo il trasferimento del tribunale civile alla nuova sede in via Mario Fiore e dopo la chiusura del tratto stradale da via Pezzella in direzione via Albana e via Mario Fiore, il traffico paralizza la città tutte le mattine. Gravi disagi per gli automobilisti. Si può notare nelle foto la lunga fila di auto in direzione del tribunale penale e civile. Il traffico comincia dalla Nazionale, si riversa su viale Kennedy fino a via Pezzella. Dalle ore 8 fino alle 12, impossibile percorrere queste arterie. Difficoltà pure per le forze dell’ordine che si devono presentare per lavoro in tribunale. Questa è la foto delle ore 9 dopo l’ingresso degli alunni nelle scuole di viale Kennedy; si può immaginare prima che caos c’era. I residenti chiedono di trovare un’ immediata soluzione a questo disagio.