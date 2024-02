LE FOTO. Schianto in autostrada: due morti

Sul posto anche una eliambulanza. Chiuso il tratto compreso tra i due caselli

CAIANELLO – Schianto mortale in A1 nel tratto tra San Vittore e Caianello, due morti. Per cause ancora in corso di accertamento due furgoni si sono scontrati e ribaltati.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Necessario anche l’arrivo dell’eliambulanza, chiuso il tratto compreso tra i due caselli.

Seguiranno aggiornamenti