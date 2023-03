LE FOTO. SCHIANTO MORTALE. Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: IDENTIFICATA LA VITTIMA

Il dramma si è consumato lungo la Statale

CIORLANO – 48enne perde la vita in un tragico schianto nella notte. Purtroppo quando i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese sono giunti sul posto per Luigi Campana, 48enne di Pomigliano d’Arco, non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato lungo la Statale nella frazione di Torcino, Ciorlano.

Da una prima ricostruzione, come già scritto in un precedente articolo (clicca e leggi) la vittima viaggiava da solo a bordo di un’auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, una Audi A2, ed è finito fuori strada precipitando nella scarpata sottostante.

