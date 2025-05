LE FOTO. Schianto tra auto e moto sull’Appia, centauro ferito

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona.

MADDALONI – Incidente stradale pochi minuti fa nella frazione di Montedecoro, a Maddaloni, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento, e ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito a terra dopo l’urto.

Immediata la richiesta d’intervento al 118 da parte dei presenti. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, alcune persone si sono fermate per prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono già presenti due pattuglie della Polizia Municipale, impegnate nei rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona.