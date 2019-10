ORTA DI ATELLA – E’ divampato un incendio poco fa ad Orta di Atella, in via Bugnano. Nel parco Le Palme, al quinto piano di una palazzina, il rogo è stato innescato da un condizionatore andato in corto circuito. Le fiamme hanno distrutto la casa. Sul posto, i vigili del fuoco di Aversa con un’autoscala e gli agenti del commissariato della cittadina normanna.