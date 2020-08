LE FOTO. TRAGEDIA SULLA VARIANTE. Come stanno i feriti dopo l’incidente che ha ucciso un 64enne

CASERTA (red.cro) – Sono immagini scioccanti quelle che sono state immortalate dopo la drammatica collisione stradale avvenuta ieri pomeriggio, alle ore 17:00, lungo la Variante Anas che collega Santa Maria Capua Vetere a Maddaloni, nei pressi dell’uscita di Tredici San Clemente. Come testimoniano le foto scattate sul luogo della tragedia, l’impatto tra il tir e la Fiat Punto, il cui conducente è deceduto, è stato devastante, ed ha completamente distrutto l’autovettura.

La vittima è Pietro Di Pasquale, 64enne di Dragoni. Diversi i feriti all’interno della vettura. Per estrarli dal mezzo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo il lavoro dei caschi rossi, sono stati immediatamente trasportati all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Inevitabile, per loro, lo stato di choc di cui hanno subito, ma le loro condizioni fisiche e non sono critiche e non destano preoccupazioni. Appena potranno, sarà importante ascoltare la loro testimonianza, così da dare una spiegazione più chiara a cosa sia avvenuto quasi 24 ore fa sulla Variante.