LE FOTO. Ufo nel Casertano. Il centro conferma due avvistamenti

CESA/MONDRAGONE – Il centro Ufologico Mediterraneo ha confermato la presenza di ufo, oggetti volanti non identificati nei cieli casertani. Ecco la descrizione degli ultimi avvistamenti: “Quello che è accaduto il 4 ottobre 2021, giorno di San Francesco, è veramente notevole per l’ufologia e la casistica. Un ufo è stato avvistato a distanza di poche decine di secondi, in due località distanti decine e decine di chilometri e ma, prima ancora, in piena notte (potrebbe essere lo stesso) a qualche chilometro di distanza. Possiamo considerare i tre avvistamenti come un solo ufo files, in quanto esistono degli elementi comuni che danno la conferma sicura, per lo meno per quanto riguarda gli avvistamenti di Cesa e Nocera Superiore, che era lo stesso oggetto. I 5 testimoni complessivi dei due casi ufo di cui parliamo, altro aspetto importantissimo, hanno dichiarato, all’insaputa l’uno dell’altro, in quanto erano all’oscuro che qualcun altro avesse visto l’ovni, i seguenti elementi comuni e cioè che l’ufo: era molto veloce, era a media quota, era molto luminoso, era certamente più grande della stella più luminosa, anche più di Giove quando visibile, procedeva da nord a sud-est. Aggiungiamo che, parliamo, come detto, del 4 ottobre 2021, quello di Mondragone alle 3 di notte circa, quello di Cesa è stato visto alle 19 e 40, mentre quello di Nocera Superiore è stato visto alle 19,42. Per Cesa e Nocera Superiore, si tratta, certamente, di una conferma che si tratta dello stesso oggetto volante non identificato.”