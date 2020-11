SAN PRISCO – Pochi minuti si è verificato lo scoppio di una bombola di gas in un cortile a causa di un malfunzionamento. Nessun ferito: un miracolo vero e proprio, quello avvenuto in via Michele Monaco, al civico 73.

Sul posto si è portata una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta. Tetto e balcone dell’abitazione ne sono usciti fortemente danneggiati.