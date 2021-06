LE FOTO. Voragine a S. MARIA C.V. Sgomberate 7 famiglie, le condizioni dell’autista

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14, una squadra proveniente dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta è intervenuta in via Roma nel comune di Santa Maria Capua Vetere per soccorrere una persona rimasta bloccata nel proprio veicolo risucchiato in una voragine, larga 7 metri e profonda 5 metri, apertasi nella sede stradale. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, con l’ausilio anche di un’autogru in supporto, hanno soccorso il conducente del veicolo liberandolo dal veicolo incastrato ed assicurandolo alle cure dei sanitari presenti sul posto con un’autoambulanza. L’uomo per mettersi in salvo si è arrampicato sul tetto del furgone, terrorizzato.

Sette famiglie sono state sgomberate. Il cedimento è avvenuto all’imbocco del portone di un palazzo del centro storico, i cui residenti sono stati precauzionalmente allontanati. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, guidato dal sindaco Antonio Mirra, fa sapere che “sono in corso e proseguiranno nei prossimi giorni tutte le verifiche per individuare le cause del cedimento. avvenuto all’ interno dell’androne privato con un parziale interessamento del manto stradale in basolato per circa un metro” “Immediati riscontri – aggiunge il sindaco – hanno evidenziato la presenza di una cavità nel sottosuolo”. Il settore Servizi Sociali del Comune, con l’assessore Rosida Baia, ha provveduto alla sistemazione dei nuclei familiari sgomberati”. Nell’immobile erano previsti lavori di manutenzione. Il furgone precipitato nella voragine trasportava materiali per le verifiche preliminari alle opere.