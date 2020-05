LE INTERCETTAZIONI. La CAMORRA DI MADDALONI. “Gli metto le bombe, gli faccio i fossi a terra”

“Noi D’Albenzio non abbiamo paura della galera”. E’ quanto emerge da una interessante conversazione riportata nell’ultima ordinanza sul clan Belforte-fazione Maddaloni

MADDALONI – Salvatore D’Albenzio parlava della sua famiglia e in uno stralcio dell’ordinanza che ha portato all’arresto di 9 persone che pubblichiamo qui in basso, diceva, in una conversazione intrattenuta con un soggetto non meglio identificato, di aver cominciato il suo percorso camorristico, così come hanno fatto i suoi familiari: “Ma che volete, ci dobbiamo mettere paura della galera a casa mia? Noi non ci mettiamo proprio paura, la galera non ci fa paura…le femmine nostre sono abituate a fare colloqui!“.

Ed era anche minaccioso. Aveva dei contrasti con i vicini, proprietari di un deposito di camion attiguo alla sua abitazione, perchè questi “avrebbero voluto – scrive il giudice – acquisire la sua proprietà per adibirla a parcheggio“. Per tutta risposta, D’Albenzio minacciava di piazzare delle bombe: “Gliele metto da tutte le parti, gli faccio i fossi a terra“.

