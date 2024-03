Le rubano l’auto per due volte nel giro di 40 giorni, la denuncia della proprietaria

La donna utilizzava la vettura per accompagnare i figli a scuola.

TEVEROLA. Dovranno farla “benedire”, come si suol dire, la loro auto che, nel giro di poco più un mese è stata rubata per ben due volte. Il primo furto avvenne lo scorso 30 gennaio, la vettura fu subito ritrovata ma, dopo le dovute riparazioni tornò a casa dei legittimi proprietari dopo una trentina di giorni. Ieri, nuovamente, l’utilitaria utilizzata dalla sua proprietaria per lo più per accompagnare i figli a scuola, è stata oggetto di furto. Una notizia che l’ha lasciata, ovviamente, nello sconforto.