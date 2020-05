“Lega Salvini Premier” di Caserta contro Carlo Marino:”Costruire Biodigestore sui Colli Tifatini è uno scempio”

Caserta – Il coordinatore cittadino della “Lega Salvini Premier”, Finizio Di Tommaso, e tutto il gruppo dei dirigenti di Caserta, tra cui Domenico Varone, si sono espressi in merito alla costruzione di un Biodigestore sui Colli Tifatini.

Queste le dichiarazioni: “Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, non finira’ mai di stupirci, la decisione di commissionare uno studio di fattibilita’ per la costruzione di un Biodigestore sui Colli Tifatini, area che lo stesso primo cittadino ha sempre detto di voler rilanciare, ci lascia senza parole.

L’impianto avrebbe dovuto sorgere nell’area Asi di via Ponteselice, nel 2017 l’amministrazione guidata da Marino ha fatto fare studi preliminari ed una progettazione per quel sito, soldi buttati visto che ora il sindaco e il suo dirigente, Franco Biondi hanno cambiato idea ed hanno speso altri 44mila euro per l’ennesimo studio di fattibilita’. La cosa che lascia allibiti, pero’, e’ che si valuti la possibilita’ di costruire un impianto che conterrebbe 40mila tonnellate l’anno di rifiuti in un’area agricola, precisamente contrada Mastellone, dove un tempo sorgeva la cava D’Agostino. Possibile che Marino non sappia che quell’area e’ stata dichiarata dall’Autorita’ di Bacino zona a grave rischio idrogeologico e a grave rischio frane? La Lega Salvini Premier si opporra’ ad uno scempio che andrebbe ulteriormente a deturpare una zona che da anni, invece, aspetta di essere recuperata dal punto di vista ambientale”