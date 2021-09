LIETO FINE. Nunzia è stata ritrovata

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Buone notizie Nunzia è stata ritrovata e sta bene. Finalmente una notizia positiva, è finito tutto bene, la storia della scomparsa da cinque giorni della 50enne Nunzia, che non dava da giorni notizie di sé. Pare che la donna si trovasse da amici in un paese in provincia di Formia, Gianola, per cui tutto ok. A rendere noto il lieto fine la sorella Alfonsina di Nunzia, che ha da poco scritto sui social “Nunzia è stata ritrovata sta bene .Grazie a tutti voi Senza di voi non ci riuscivamo .Le condivisioni sono state moltissime GRAZIE“.

Centinaia sono stati in questi giorni le condivisioni e il tam tam sui social per ritrovare questa donna, che si era allontanata da casa, i motivi non sono noti, ma l’importante che sia a casa sana e salva. Paese in festa per tale bella notizia.