L’INTERVENTO. Salvatore Minieri:”Io, giornalista minacciato dalla camorra, nulla so, da 6 anni nulla so del processo in Appello contro i figli di Vincenzo Lubrano

Volentieri pubblichiamo integralmente la nota scritta dal nostro collega che denuncia un fatto autenticamente sconcertante

Da sei anni siamo in attesa dell’Appello, dopo la condanna del luglio 2018 a carico dei fratelli Giuseppe e Gaetano Lubrano, figli del defunto boss Vincenzo che, nel 2011, mi minacciarono affinché non scrivessi più nulla sul conto del clan da loro capeggiato e sull’espansione sospetta degli interessi mafiosi nella zona Asi di Pignataro Maggiore



Il processo, scaturito da una mia circostanziata denuncia alle Forze dell’Ordine e da dichiarazioni rese al Sostituto Procuratore Antimafia, dottor Giovanni Conzo, si è concretizzato nella condanna in primo grado a carico dei due esponenti del clan mafioso di Pignataro Maggiore. L’anno dopo, nel 2019, sono stato insignito del Premio Alma per i valori professionali espressi dall’Ordine dei Giornalisti della Campania e dall’allora Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Federico Cafiero de Raho e, a seguito di questa terribile vicenda, sono stato convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte.



Da allora, nonostante un sollecito da parte dei miei legali, il processo si è arenato, dopo le dichiarazioni di persone – chiamate a testimoniare dalla difesa dei Lubrano – definite dai magistrati false e “striscianti”; volte, cioè, a screditare pesantemente la mia credibilità umana, professionale e morale. Da sei anni non si riesce a fissare una data per l’Appello, nonostante la contestazione ai due imputati dell’articolo 7 l. 203/1991, l’aggravante mafiosa.

Di

concerto con i miei legali, stiamo preparando una sollecito al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Nicola Gratteri e un appello all’Ordine dei Giornalisti della Campania (al quale sono iscritto in qualità di Giornalista Professionista) per giungere alla conclusione di questo difficile percorso non solo giudiziario, ma umano e civile per la mia persona.Se si chiede ai giornalisti di avere la schiena dritta e di operare sempre tra minacce e ambienti pericolosi, bisogna anche assicurare la certezza delle pene a carico di chi rende il nostro cammino professionale rischioso e addirittura pericoloso per la nostra incolumità. Altrimenti, la battaglia contro le mafie resterà un mero esercizio di retorica e propaganda politica.