Lite in Municipio. Dirigente e dipendente comunale si prendono a schiaffi

TRENTOLA DUCENTA – Lite lo scorso 6 settembre, presso l’ufficio anagrafe del Comune di Trentola Ducenta. Protagonisti di un’accesa discussione poi degenerata sono stati un 54enne dipendente del suddetto ufficio e un suo collega, nonchè suo dirigente, un 33enne di Castel Volturno.

“Ti ammazzo, ti sparo, ti devo uccidere, non sei nessuno”. Queste alcune delle minacce rivolte dal 54enne al collega per poi arrivare alle mani fino al una vera e propria lite culminata in lesioni, sangue e fratture. A riportare la calma tra i due l’intervento di alcuni colleghi dell’ufficio accanto. A seguito del violento scontro intervennero i carabinieri della stazione di Trentola Ducenta. aperto un fascicolo per lesioni personali presso il Tribunale di Napoli Nord.