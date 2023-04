Lite tra vicini finisce in tragedia: anziana uccisa di botte

Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia

REGIONALE – Si chiamava Rosa Gigante, é incensurata e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto, la

donna trovata morta in casa in via Vicinale Sant’Aniello nel quartiere Pianura a Napoli . Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia: in attesa della versione ufficiale si susseguono le voci che riconducono il decesso a una causa violenta.

La signora abitava in un appartamento al primo piano all’interno di un complesso di case su due piani. Tra le ipotesi

prese in considerazione – e in attesa delle risultanze ufficiali degli investigatori – non si esclude pertanto quella dell’omicidio al termine di una lite. Intanto davanti casa della donna si è radunata una folla di curiosi, composta soprattutto di donne.