LITIGA CON IL COMPAGNO, scavalca la recinzione di casa resta incastrata e ferita sugli spuntoni della ringhiera

CASTEL VOLTURNO – I vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone sono intervenuti, ieri, in un’abitazione in via Giorgio Giorgione per liberare una donna, 49 anni, rimasta incastrata in una ringhiera.

La 49enne, di origini fiorentine, sembra si trovasse a Castel Volturno, in compagnia di un amico e per cause ancora in corso di accertamento approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo si è allontanata scavalcando la recinzione di casa, restando incastrata e ferita sui pali della ringhiera

All’arrivo sul posto i caschi rossi con l’ausilio di un flex hanno praticato dei tagli alle sbarre e liberato la donna e affidata alle cure dei sanitari del 118.