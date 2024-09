Litiga con la moglie e scatena il panico al Centro Commerciale Campania, scatta il provvedimento

Dopo aver avuto un litigio con il proprio coniuge, ha aggredito con schiaffi e pugni un altro utente del centro, intervenuto per stemperare l’aggressività nei confronti della donna

MARCIANISE – La Polizia di Stato di Caserta ha notificato ad un uomo il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Marcianise, emesso dal Questore, Andrea Grassi, in seguito ai fatti accaduti il 31 agosto scorso all’interno del centro commerciale “Campania”.

In particolare, la persona, dopo aver avuto un litigio con il proprio coniuge, ha aggredito con schiaffi e pugni un altro utente del centro, intervenuto per stemperare l’aggressività nei confronti della donna. Nell’occasione, personale della sicurezza interna ha bloccato l’aggressore, poi identificato dai poliziotti della Squadra Volante, intervenuti sul posto. Il frastuono della lite, dovuto agli schiamazzi ed al rumore di alcune suppellettili cadute a terra, aveva provocato confusione tra la folla presente all’interno del centro commerciale, che, temendo per l’incolumità, è corsa in massa verso le uscite.

L’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caserta ha consentito di emettere, nei confronti dell’aggressore, il provvedimento di divieto di ritorno, per un anno, nel comune di Marcianise e nel centro commerciale “Campania”.