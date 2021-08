LITORALE DOMIZIO. Ubriaco in acqua, rischia di annegare. Salvato dal bagnino

SESSA AURUNCA – Si è gettato in acqua dopo aver alzato un po’ troppo il gomito rischiando di annegare, salvato dal bagnino. E’ quanto successo oggi nelle acque antistanti il lido Rosa a Baia Domizia dove il bagnino ha tratto in salvo un giovane di 20 anni rimasto in balia delle onde nei pressi della boa.

Raggiunto con i mezzi di salvataggio e portato a riva, il 20enne di Piedimonte Matese ha ammesso di aver bevuto troppo insieme ad alcuni amici con cui si era recato a mare. Preso dai fumi dell’alcol però si era immerso senza riuscire ad uscirne.