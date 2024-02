RILEGGI IL LIVE. AVELLINO-CASERTANA 2-1. Trionfano gli irpini, i falchi troppo altalenanti sconfitti nel derby

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

90’+6 Triplice fischio di Nicolini, Avellino-Casertana finisce 2-1 per gli irpini

90’+3 RICCIARDI! PROVA LA DIAGONALE VERSO LA PORTA DI VENTURI, GRANDE INTERVENTO DI CELIENTO A METTERE LA PALLA IN CORNER

90′ Annunciati 6′ di recupero

86′ Infortunio per Toscano, slot terminati per Cangelosi: la Casertana è momentaneamente in dieci uomini

83′ ROVAGLIA! PALLA RECUPERATA A CENTROCAMPO DAI FALCHI, DA OLTRE 30 METRI TENTA LA BOTTA IL NUOVO ENTRATO CON LA SFERA CHE ESCE I POCO AL LATO DELLA PORTA DI GHIDOTTI

80′ Due cambi negli irpini: entrano Russo e Gori per Sgarbi e Patierno

75′ Ultimo cambio di Cangelosi: Tavernelli out, Rovaglia in

68′ Cambia Cangelosi: Nicoletti prende il posto di Casoli, Anastasio slitta a centrocampo in posizione di mezz’ala, lasciando il ruolo di laterale sinistro al nuovo entrato

65′ PATIERNO! CROSS BASSO DELL’AVELLINO, NON SPAZZA SOPRANO E SUL CONTROLLO SBAGLIATO SI AVVENTA IL 9 DEI LUPI. DEVIATO IN CORNER, MA CHE RISCHIO PER LA CASERTANA

63′ Doppio cambio per Pazienza: Ricciardi e Cionek subentrano a Liotti e D’Ausilio

58′ ARMELLINO! CORNER TESO DEGLI IRPINI DOVE EMERGE IL NUMERO 21 DEI BIANCOVERDI CHE SBAGLIA DI POCHISSIMO LA GIRATA. LIVELLO ALTO DEI PADRONI DI CASA

57′ OCCASIONISSIMA AVELLINO! ROCCA SEMINA TRE DIFENSORI SULLA FASCIA E RIENTRA AL CENTRO, PARTENIO ALLARGA PER DE CRISTOFARO TUTTO SOLO CHE INVECE DI TIRARE SERVE DI NUOVO ROCCA IN MEZZO CHE, DIMENTICATO DALLA DIFESA ROSSOBLU’, NON SI ASPETTAVA IL PASSAGGIO DEL COMPAGNO

56′ Cambio tra le fila dell’Avellino: Palmiero lascia spazio a De Cristofaro

49′ Ammonito Palmiero per un’entrata scellerata su Curcio, Nicolini lo risparmia dal rosso

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+3 Doppio fischio di Nicolini, finisce 2-1 la prima frazione

45′ Annunciati 3′ di recupero

45′ Ammonito Daniele Celiento per aver interrotto fallosamente la ripartenza dei padroni i casa con Rocca

40′ Attacca D’Ausilio dalla fascia sinistra, grande intervento di Calapai a recuperare sull’attaccante dell’Avellino dopo aver subito il dribbling

34′ GHIDOTTI ANCORA CHE PARATA! CURCIO FA UNA SPONDA FENOMENALE COL PETTO PER IL SINSTRO AL VOLO DI TAVERNELLI, RIFLESSI FELINI DEL PORTIERE DEGLI IRPINI

33′ Palla inteessante in verticale di Tavernelli per Carretta, i tempi d’uscita di Ghidotti sono perfetti

26′ Subito un cambio di natura tecnica: Bacchetti, che stava faticando in posizione di laterale difensivo, lascia spazio a Deli

24′ SUPER PARATA DI GHIDOTTI! ANASTASIO METTE UN GRAN CROSS PER LA TESTA DI CELIENTO CHE INCORNA A BOTTA SICURA. PROVVIDENZIALE GHIDOTTI CON UN SUPER INTERVENTO, RITMI INFUOOCATI AL PARTENIO-LOMBARDI

22′ RIGORE SEGNATO! CURCIO BATTE GHIDOTTI E ACCORCIA LE DISTANZE DAI 11 METRI. DECIMO SIGILLO IN CAMPIONATO PER LUI

20′ RIGORE PER LA CASERTANA! CURCIO TENTA LA GIRATA AL VOLO IN AREA, FRASCATORE INTERVIENE CON UN BRACCIO E NICOLINI INDICA IL DISCHETTO

15′ RADDOPPIO AVELLINO! AZIONE FOTOCOPIA DEL PRIMO GOL, SGARBI SI DIVORA LA FASCIA DESTRA E METTE IN MEZZO UN CIOCCOLATINO CHE D’AUSILIO DEVE SOLO SPINGERE IN PORTA. INIZIO SPUMEGGIANTE DELL’AVELLINO

9′ Cancellotti trotta sulla fascia destra dove sembra insistere la squadra di Pazienza, mette il cross in mezzo a cercare Patierno. Venturi blocca in uscita

8′ Partita bloccata per i falchi: asfissiante il pressing dei biancoverdi e complici molti errori in manovra, il possesso sembra appartenere all’Avellino in questi primi minuti

2′ GOL AVELLINO! GRAN TARVERSONE DI SGARBI SULLA PALLA RECUPERATA IN FASCIA DESTRA DA ARMELLINO, L’INSERIMENTO DI PATIERNO E’ PERFETTO E BUCA VENTURI. SI PORTANO AVANTI GLI IRPINI

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

Avellino (3-4-3): Ghidotti; Rigione, Cancelotti, Frascatore; Palmiero, Armellino, Rocca, Liotti; D’Ausilio, Patierno, Sgarbi. All. Pazienza.

Casertana (3-4-3): Venturi; Celiento, Sciacca, Bacchetti; Calapai, Casoli, Toscano, Anastasio; Carretta, Curcio, Tavernelli. All. Cangelosi.

I falchi sbarcano al “Partenio-Lombardi” di Avellino, tentando l’impresa di superare i cugini irpini dell’Avellino, spinti dalla vittoria ritrovata nella scorsa giornata con il Monterosi dopo un rocambolesco finale. Cangelosi ritrova Curcio dopo la squalifica, mentre dovrà fare ancora a meno di Montalto e Damian. Assente Tito per la squadra di Pazienza.

