RILEGGI IL LIVE. BENEVENTO-CASERTANA 1-0. Curcio sbaglia il rigore e la beffa di Berra. I falchi escono sconfitti dal derby

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+6 Triplice fischio, Benevento-Casertana 1-0

90+4 Fallaccio di Taurino che aveva perso palla e sceglie il fallo tattico per fermare la ripartenza. Giallo per lui

90’+2 Giallo per Simonetti

90’+1 Ammonito Deli

90′ Curcio spreca la punizione da posizione invitante, respinta dalla barriera. Calapai prova una disperata girata sulla ribattuta.

88′ Cambio per entrambe le formazioni: Damian lascia spazio a Taurino nei falchi, Terranova subentra a Improta nei sanniti

87′ RIGORE SBAGLIATO! SCHEGGIA IL PALO CURCIO SULLA CONCLUSIONE RASOTERRA, SI DISPERA IL 10

86′ RIGORE CASERTANA! CURCIO SVILUPPA BENE E METTE IN MEZZO PER DAMIAN, DI PRIMA IL CENTROCAMPSITA VA IN PORTA MA L’INTERVENTO DI BERRA E’ GIUDICATO IRREGOLARE DALL’ARBITRO

82′ Giallo a Proietti per proteste

81′ GOL BENEVENTO! BERRA BUCA VENTURI! AVEVA PROVATO MAROTTA DI TESTA SU UN CORNER INVITANTE DI CICIRETTI, MURATO DALLA DFIESA DEI FALCHI SI FIONDA SULLA SFERA BERRA CHE INSACCA

79′ CONTROPIEDE SPRECATO DELLA CASERTANA! Deli totalmente solo pasticcia con il controllo del pallone in corsa e si fa rimontare dalla difesa sannita. Opportunità sciupata dai falchi

77′ Ciciretti, euforico dall’occasione precedente, riprova da distanza siderale. Centrale e comodo per Venturi il tiro del 99 gialloblù

75′ PALO BENEVENTO! Ubriaca la difesa Amato Ciciretti, fa fuori due uomini e calcia. Venturi la sfiora indirizzandola sul palo e poi rischia l’autogol sul rimbalzo del pallone alle sue spalle. Assedio sannita

73′ Secondo cambio per la Casertana: Carretta lascia spazio a Deli

72′ Scenario già visto: Benedetti crossa per il nuovo entrato Simonetti, pallone ancora una volta in curva

71′ Cambio per il Benevento: fuori Pinato, dentro Simonetti

68′ Inserimento pericoloso di Pinato sulla grande sponda di Bolsius. Da due passi il giocatore gialloblù tira altissimo e spreca una ghiotta opportunità

63′ Giallo per Pastina, bravo il nuovo entrato Casoli a spostare il pallone e prendere il fallo ai danni dell’avversario

62′ Cambio per Cangelosi: esce Toscano per Casoli

60′ Conclusione centrale, Venturi va comodo in presa

59′ Tocco di mano di Proietti al limite dell’area sui giochi di prestigio di Ciciretti. Posizione invitante per il talento del Benevento

58′ Doppio cambio per Auteri: Marotta per Lanini e Bolsius per Starita

57′ Ancora cross per il Benevento, Pinato in mezzo per Pastina e, come successo in precedenza, il pallone finisce alto

51′ Ammonito Capellini per un’entrata in ritardo su Curcio

50′ CURCIO! Dal limite dell’area rientra sul destra e prova a giro, pallone di pochissimo sopra la traversa. Reagisce la Casertana con il suo numero 10

48′ Colpo di testa ben piazzato di Pinato, bravo Venturi con la presa. Ancora un’ottima costruzione sulla fascia cercando il traversone per il Benevento

45′ Cambia in attacco Auteri: dentro Ciciretti per Ferrante

SECONDO TEMPO INIZIATO

Vacilla la difesa della Casertana, complici i notevoli cross del Benevento e la spiccata intesa tra Starita e Ferrante lì davanti. I falchi arrancano nel fraseggio ma arrivano più volte vicini alla porta durante il primo tempo.

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

43′ GOL ANNULLATO BENEVENTO! Offside di Starita chiamato prima della conclusione in porta. Brivido per i falchetti con l’uscita di Venturi completamente fuori tempo, che aveva lasciato lo specchio libero per l’imminente rete, tempestivamente invalidata

39′ Dopo un corner battuto corto il Benevento mette in mezzo con Starita, Berra la aggancia, se la alza e tenta addirittura la magia in rovesciata. Palla abbondantemente sul fondo

32′ Azione simile alle precedenti delle streghe: Berra dalla fascia va in mezzo e pesca lo stacco di Lanini. Sul fondo il colpo di testa dell’esterno offensivo gialloblù

24′ PERICOLO BENEVENTO! Ancora un movimento perfetto di Benedetti sulla fascia e un cross altrettanto prezioso servito sui piedi di Starita che, di prima, spara sopra la traversa da distanza ravvicinata. Ci tengono a dire la loro i sanniti

19′ Cross chirurgico di Calapai per la testa di Curcio, male la direzione per il numero 10. Si fa sentire la Casertana

14′ FERRANTE! Il Benevento sviluppa benissimo per Benedetti sulla fascia, cross del numero 3 perfetto sulla testa di Ferrante che a tu per tu con Venturi spara alle stelle sull’incornata

12′ Altro ammonito! Curcio prende il cartellino giallo per fallo a centrocampo su Capellini

9′ Pasticcia Proietti con il retropassaggio, ne approfitta il Benevento con Starita che calcia subito in porta. Tiro centrale, facile per Venturi

7′ Scatto sulla fascia di Carretta, tenta il cross in mezzo ma l’area è completamente deserta favorendo l’uscita di Manfredini

5′ Subito primo ammonito, brutto fallo di Agazzi su Toscano che finisce sul taccuino di Bordin

4′ Punizione rasoterra di Carretta, la palla carambola in mezzo e Curcio prova a girarsi di prima. Buona conclusione ma non abbastanza da impensierire Manfredini. Buon inizio della Casertana

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

Benevento (3-4-3): Manfredini; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Pinato, Benedetti; Starita, Ferrante, Lanini. All. Gaetano Auteri.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Bacchetti, Sciacca, Anastasio; Damian, Proietti, Toscano; Carretta, Curcio, Tavernelli. All. Vincenzo Cangelosi

È un derby caldissimo quello che va in scena al Vigorito con Benevento-Casertana, una partita da non perdere tra due squadre di spicco del girone, separate da un’acerrima e storica rivalità. Voglia di riscatto per Cangelosi dopo la batosta casalinga contro il Messina, ma soprattutto desiderio di agguantare quanto prima possibile la vetta e riprendere una Juve Stabia che inizia a correre. I falchi faranno a meno di due big: Celiento non ce la fa a recuperare in tempo e lascia il reparto nelle mani di Bacchetti e Sciacca, mentre sara squalificato Montalto, lasciando la Casertana orfana del suo bomber e affidando tutto nelle mani di Alessio Curcio, nativo proprio di Benevento.

Simile sorte per Auteri che dovrà privarsi del suo punto di riferimento in attacco, Camillo Ciano, anche lui alle prese con i provvedimenti del giudice sportivo.