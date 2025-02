LIVE. CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA 0-0. SI fanno pericolosi i gialloblù, partita con tanta fisicità al Pinto. SEGUI LA DIRETTA

23′ Botta dalla distanza di Colledel, deviazione con la testa di Capomaggio

20′ Stacco di D’Andrea, conclusione debole che Zanellati raccoglie in tranquillità

17′ Tascone appoggia in mezzo per D’Andrea, chiusura provvidenziale di Bacchetti a negare il gol al giocatore gialloblù

15′ Ammonito Bianchini per un brutto fallo su Carretta

13′ Squadre che si studiano a centrocampo, partita molto bloccata e con parecchi scontri fisici

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Zanellati; Fabbri, Kontek, Bacchetti, Llano; Collodel, Damian, Proia; Kallon, Vano, Carretta. All. Pavanel

CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano, Martinelli, Visentin; Coccia, Capomaggio, Tascone, Bianchini, Volpe; D’Andrea, Salvemini. All. Raffaele

La Casertana affronta il Cerignola nel posticipo della 26ª giornata di Serie C, forte dei nuovi innesti pescati nel mercato di riparazione, tra tutti spunta il nome di Kallon, ex Genoa e Verona che potrebbe dare manforte ai falchi in una gara tutt’altro che semplice. I pugliesi hanno l’opportunità di guadagnare la testa del campionato e staccare il Monopoli dopo una stagione fin qui al limite dell’impeccabile.

Alfonso Centore