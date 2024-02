RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-BRINDISI 2-1. Rovaglia fa esplodere il Pinto, altro successo al cardiopalma per i falchi

Decide la gara nel finale il gol di Pietro Rovaglia (in foto)

90’+6 FISCHIA TRE VOLTE MBEI, LA CASERTANA VINCE DI NUOVO NEL RECUPERO E SI IMPONE PER 2-1 SUL BRINDISI

90’+5 VANTAGGIATO! ULTIMO TENTATIVO DI POCO SOPRA LA PORTA DI VENTURI

90’+3 GOL CASERTANA! GALLETTA TENTA IL DRIBBLING IN AREA, LA PALLA RESTA LI’ E ARRIVA SEMPRE LUI: PIETRO ROVAGLIA CHE SPACCA LA PORTA E MANDA IN VANTAGGIO LA CASERTANA NEI MINUTI FINALI. ESPLODE IL PINTO

90’+1 Cambio per la Casertana: dopo il lungo stop torna Montalto al posto di Matese

90′ Annunciati 5′ minuti di recupero

89′ Tiro-cross di Anastasio che scheggia la traversa, non si arrendono i falchi

86′ GOL BRINDISI! PETRUCCI TRASFORMA LA PUNIZIONE DAL LIMITE INSACCANDO LA SFERA NELL’ANGOLINO BASSO A DESTRA, TUTTO RIAPERTO AL PINTO

84′ Cambia ancora il Brindisi: esce l’ex Angelo Guida, accompagnato dagli applausi dei tifosi rossoblù, per Speranza

82′ GALLETTA! AZIONE MOSTRUOSA DI TAVERNELLI SULLA FASCIA CHE SE NE VA IN MEZZO A TRE DIFENSORI, PO APRE PER GALLETTA TUTTO SOLO, SALVA SULLA LINEA DI PORTA CALDERONI CON L’INTERVENTO DI TESTA

81′ Conclusione debole di Tavernelli da fuori area che arriva esausto al momento del tiro e non riesce ad impensierire Saio

71′ Doppio cambio per Danucci: fuori Trotta e Opoola per Vantaggiato e Pagliuca

68′ BONNIN! CORNER BATTUTO DA CALDERONI SU CUI SVETTA IL CENTRALE DEI PUGLIESI. PALLA DI POCO SOPRA LA TRAVERSA

65′ Triplice cambio di Cangelosi: in campo Galletta, Rovaglia e Damian per Curcio, Deli e Carretta

60′ CALAPAI! SCARICO PER IL TERZINO CHE DA POSIZIONE DEFILATA LASCIA PARTIRE LA DIAGONALE ED IMPEGNO SAIO ALL’INTERVENTO IN CORNER. RISPONDE LA CASERTANA

57′ PETRUCCI! PUNIZIONE DAL LIMITE LEGGEREMNTE DEVIATA DALLA BARRIERA CHE SCHEGGIA LA TRAVERSA, ALTRA OCCASIONE PER IL BRINDISI

55′ Ammonito Sciacca per una vistosa trattenuta su Trotta

51′ Pallone pericoloso in area per il Brindisi tra i piedi di Guida, Anastasio spazza via in corner

48′ Altra bomba esplosa vicino al terreno di gioco dai tifosi del Brindisi, segno di tensione dai sostenitori pugliesi

46′ Primo ammonito della gara: Matese si becca il cartellino da Mbei per un fallo a centrocampo

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

44′ GOL CASERTANA! MAGIA ASSOLUTA DI CAMILLO TAVERNELLI, SULLA FASCIA SINISTRA RIENTRA SUL DESTRO E LASCIA PARTIRE UN TIRO A GIRO SUL SECONDO PALO SEMPLICEMENTE PERFETTO DA DISTANZA SIDERALE CHE RIMBALZA SUL PALO E SI INSACCA ALLE SPALLE DI SAIO

39′ OCCASIONISSIMA CASERTANA! CURCIO LANCIA TAVERNELLI CHE SE NE ESCE IN VELOCITA’ IN MEZZO A DUE E SERVE CARRETTA TUTTO SOLO. STOP RIVEDIBILE DEL NUMERO 7 CHE NON RIESCE A FINALIZZARE AL MEGLIO, METTENDO LA PALLA AL LATO DEL SEOCNDO PALO

37′ MATESE! CI PROVA DA FUORI, NON TROVANDO DI POCHISSIMO LA PORTA DI SAIO. ENNESIMA PROVA DELLA GRAN PARTITA DISPUTATA FIN QUI DEL GIOVANE CENTROCAMPISTA ROSSOBLU’

35′ Merletti! Punizione dai trenta metri, intesa come un cross, che spaventa Venturi, costretto a metterla in angolo. Primo squillo fortuito del Brindisi

29′ Tiro-cross di Anastasio indirizzato verso Curcio che non aggancia la sfera che arrivava troppo veloce. Pallone sul fondo, crescono le occasioni

25′ CHE CHIUSURA DI CARRETTA! RIPARTE IL BRINDISI CON OPOOLA INVOLATO VERSO LA PORTA DI VENTURI, SBUCA DA DIETRO IL NUMERO 7 CHE, AL MOMENTO DEL TIRO, METTE IL PALLONE SUL FONDO E SVENTA UN’OCCASIONE PERICOLOSISSIMA

23′ Conclusione fuori giri di Petrucci: sugli sviluppi di un corner la palla arriva fuori area. Totalmente fuori tempo il numero 10 dei pugliesi con il tiro che termina sul fondo

20′ Cross sul secondo palo di Deli, non ci crede abbastanza Carretta che si lascia sorprendere dall’arrivo del pallone. Crescono le opportunità per i falchi

12′ Clima teso sugli spalti: i tifosi pugliesi sono già alla seconda bomba esplosa sul terreno limitrofo a quello di gioco, occhio all’eventuale risposta dei sostenitori rossoblù, memori degli eventi sfortunati contro il Foggia

5′ Grande azione della Casertana con tocchi di prima al limite dell’area tra Deli e Anastasio. Il terzino napoletano riesce a mettere in mezzo un cross per Curcio che prova ad indirizzarla verso la porta col tacco, Savio controlla la sfera

2′ Prima pressione dei rossoblù sulla fascia da parte di Anastasio, cross murato da Petrucci

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Anastasio, Celiento, Sciacca, Calapai; Deli, Matese, Casoli; Carretta, Tavernelli, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Bonnin, Merletti, Calderoni; Petruccii,Vona; Bagatti, Opoola, Guida; Trotta. All. Ciro Danucci

La Casertana ritorna tra le mura amiche del Pinto dopo la sconfitta in trasferta per 2-1 nella rocambolesca gara contro l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”. Aria di riscatto tra le fila rossoblu, volenterose di bissare il successo casalingo contro il Monterosi, ottenuto nello scorso turno infrasettimanale. Cangelosi ritrova Montalto, ma è ancora emergenza a centrocampo con Proietti e Toscano out. Per il Brindisi, torna a sedere in panchina Ciro Danucci, dopo l’esonero alla 15ª giornata. Il tecnico dovrà fare a meno di Monti, uno dei tre ex della gara insieme ad Angelo Guida e Marcello Trotta, entrambi a disposizione del mister.

Alfonso Centore