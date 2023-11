RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-TURRIS 1-0. Prima domina e poi soffre. La decide Montalto, falchetti quarti

Quarta vittoria consecutiva per i rossoblù

La Casertana la vince col cuore sapendo soffrire nella seconda frazione dopo la rete decisiva di Montalto nel primo tempo. Contenuti gli attacchi sfiancanti dei torresi nel secondo tempo e con la vittoria scalano la classifica, portandosi al quarto posto a -7 dalla capolista Juve Stabia. Per questi falchetti è lecito sognare, con le prime quattro posizioni tutte campane: Juve Stabia, Benevento, Avellino e Casertana ( a pari punti con Taranto e Picerno).

FINE SECONDO TEMPO

SCARPA FISCHIA TRE VOLTE, QUARTA VITTORIA DI FILA PER LA CASERTANA

90’+3 Cerca il gioco sulla bandierina per far scorrere il cronometro la Casertana

90’+2 Carretta si fa tutta la fascia, prova con l’esterno da posizione defilata, Fasolino devia in corner

90′ 4′ di recupero

89′ Ottima uscita del portiere rossoblù su un cross spinoso di D’Auria

87′ D’AURIA! Ottima conclusione da fuori dell’attaccante ospite, Venturi in due tempi blocca la sfera che si stava indirizzando pericolosamente sul primo palo

86′ Tentano il fraseggio Carretta e Paglino in contropiede, non si intendono i due nel finale

82′ Cambio anche per i corallini: entra l’ex Guida per Contessa

82′ Si copre con i cambi Cangelosi: Cadili e Damian per Curcio e Casoli

79′ Sostituzione per la Turris: Maestrelli lascia spazio a Pugliese

79′ Ancora di testa i corallini con Maniero, ancora lontano dalla porta

78′ Ammonito Proietti per proteste, il centrocampista dei falchi era diffidato e salterà la prossima partita in trasferta contro la Virtus Francavilla

75′ Assedio Turris, la Casertana sembra salvarsi grazie alle coperture difensive, ma è incessante il ritmo dei corallini in questa fase

72′ Entrambi i tecnici ammoniti stasera, giallo anche per Caneo

68′ Sostituzione anche per i corallini: Saccani per Cum

68′ Altro cambio per Cangelosi: Paglino subentra a Calapai

62′ Altro tiro da fuori dei torresi, D’Auria trova la porta ma è poco angolata per i guanti di Venturi. Prende sempre più campo la Turris

61′ Cambio Casertana: esce l’uomo che la sta decidendo, Montalto fa spazio a Tavernelli

59′ GIANNONE! Spacca tutto il campo da solo l’ex di questa partita, tenta poi da fuori ma la palla è alta sopra lo specchio

50′ ANASTASIO! Conclude fuori di pochissimo sull’incornata al volo dopo il cross goniometrico di Caretta. Non manca la risposta dei falchi

49′ Pericolosissimo Giannone! Il nuovo entrato scaglia un’ottima conclusione dalla distanza, buona la presa di Venturi. Si risveglia la Turris

46′ Doppio cambio per Caneo: in D’Auria e Giannone, out Frascatore e de Felice

SECONDO TEMPO INIZIATO

La Casertana domina la prima frazione di gioco, sia offensivamente che difensivamente. Crea molto e copre bene, mette più volte in difficoltà Fasolino, battendolo sulla magnifica conclusione di Montalto. Totalmente assente la Turris in questi primi quarantacinque minuti.

FINE PRIMO TEMPO

45’+1 Casoli non prende lo specchio sullo scarico in area di Montalto. Attacco snervante dei falchetti

45′ 1′ di recupero annunciato dall’assistente

45′ Punizione battuta dalla lunga distanza, Carretta serve vicino Montalto che spara alto sopra la traversa

38′ Altro tentativo da fuori di Carretta sul suggerimento di Calapai, conclusione lontana dallo specchio

35′ Ancora ottimo il fraseggio sulle fasce della Casertana che porta ad un buon cross in area, la palla carambola tra i piedi di Montalto che da due passi la mette fuori

33′ Gran parata di Venturi sul colpo di testa di Esempio

32′ Ammonito Celiento per uno scontro aereo a centrocampo

27′ Dopo un dubbio episodio che coinvolge una trattenuta su Curcio dentro l’area di rigore, il gioco si ferma momentaneamente per proteste. Per lo stesso motivo viene ammonito Cangelosi. Clima teso al Pinto

26′ Tiro al volo di Scaccabarozzi che finisce al largo dei pali di Venturi

23′ Gran cross di Carretta, l’incornata di Montalto viene deviata dalla difesa. Prova su una seconda chance Toscano ma l’estremo difensore ospite risponde

18′ MONTALTO! BUCA LA PORTA IL NUMERO 32! Dopo il gran lancio di Curcio per Carretta la palla non viene smistata bene dalla difesa corallina che la lascia lì e la punta rossoblù lascia partire un botta a rimbalzo che pietrifica Fasolino

14′ Tiro da fuori di Carretta, nonostante la conclusione centrale Fasolino non controlla il pallone in un primo momento, ma va in sicurezza sulla sfera subito dopo

7′ Mette in mezzo Cum, comodo l’intervento per Venturi. Grandi difficoltà per la Turris finora

6′ Ritmo forsennato della Casertana in questo inizio di partita con numerose verticalizzazioni, ancora tutte inconcludenti per la formazione di Cangelosi.

1′ Al via il match!

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Carretta, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

TURRIS (3-5-2): Fasolino; Esempio, Maestrelli, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa, Burgio; De Felice, Maniero. All. Bruno Caneo

La regia del match è affidata ad Eugenio Scarpa della sezione di Colegno.

È un derby focoso quello che va in scena sul suolo casertano allo stadio “Alberto Pinto”: trasferta limitata ai sostenitori della Turris a dimostrazione dell’acerrima rivalità tra le due tifoserie. Situazioni opposte per le due squadre, la Casertana è nel miglior momento della sua stagione finora con tre vittorie consecutive e una rapida scalata nella classifica del girone C di Serie C, mentre la Turris sembra persa nella tempesta: dopo un ottimo inizio di stagione, nelle ultime sette partite ha racimolato una sola vittoria e sei sconfitte, scivolando fuori dalla zona playoff.

Rosa al completo per Cangelosi, Caneo, invece, dovrà far a meno dell’ex Luca Giannone, risorsa importante della splendida partenza dei corallini.

Alfonso Centore