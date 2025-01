LIVE DALLA PROCURA. 8 ARRESTI per rapine a casa di ricchi avvocati e commercianti. Il caso Giaquinto a CASERTA e la mappa dei colpi

Si tratta di tre soggetti arrestati e in carcere dopo il tentato colpo a casa di un commerciante di Napoli, quartiere Soccavo. Altri 4 avevano già subito la misura cautelare a dicembre. Questa mattina, l’arresto dell’ottava persona. Sette sono finiti in carcere, uno ai domiciliari

AGG: Botta e risposta tra il procuratore e i giornalisti sull’individuazione delle vittime. Ma su questo punto la procura ha ribadito: non è ancora chiaro come mappavano le vittime e i luoghi.

AGG: “Dobbiamo capire come siano arrivati all’avvocato Giaquinto, l’individuazione delle vittime delle rapina. C’è qualcuno che sa dove mettere le mani”. Le parole del procuratore aggiunto Renzulli.

AGG: Sempre Tucillo: “Hanno colpito ad Avellino, poi hanno puntato la casa di un noto commerciante a Soccavo. La Squadra Mobile ha seguito le intercettazioni e ha individuato dove sarebbe avvenuto il colpo. Evitata la rapina. Un operatore della polizia di Stato investito dai ladri, ma sono stati arrestati”.

AGG: Il funzionario della Mobile della questura di Caserta, Tucillo: “Tutto nasce dalla rapina all’avvocato Giaquinto e ai suoi vicini di casa. Erano sei rapinatori. Il numero di telefono scoperto era il palo, intravisto dalla telecamera di sorveglianza “.

AGG: Nell’indagine è intervenuto anche il Servizio Centrale Operativo di Roma della polizia di Stato. “Tutto nasce da un’utenza telefonica, intercettata. Da qui siamo giunti ad un membro della banda e poi del resto”. Ha spiegato il dirigente Ivan Currà.

AGG: “Sono bande che colpiscono in più province, come in questo caso. Siamo partiti da zero. Non c’erano prove lasciate dai ladri a casa dell’avvocato Giaquinto”, queste le parole, in breve, del procuratore aggiunto Carmine Renzulli.

AGG: “Sappiamo che ci sono soggetti che hanno trecento veicoli intestati, sappiamo che bande italiane e straniere operano insieme e che Castel Volturno sta diventando un luogo di fuga per criminali”, queste le prime parole del procuratore Pierpaolo Bruni.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Stiamo seguendo per voi la conferenza stampa alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, relativamente all’inchiesta che ha portato ad otto arresti.

Si tratta di una banda che colpiva le abitazioni di soggetti abbienti, tra cui l’avvocato di Caserta Vittorio Giaquinto.