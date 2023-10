FINITA. LATINA-CASERTANA 1-0. Falchetti fuori dalla Coppa Italia. ma la reazione post Catania c’è stata. RILEGGI IL LIVE

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

Serbouti assicura al Latina la qualificazione in un match molto sofferto per i neroblù, ma lode a Cangelosi per aver tenuto botta per tutti i 90′ con una formazione inferiore ma che ha dimostrato di saper lottare. Bene Marfella in un periodo delicato per la porta dei falchetti, buona tutto sommato la reazione dopo la passata domenica e ottima la prestazione collettiva.

FINE SECONDO TEMPO

Restaldo fischia tre volte, finisce 1-0 Latina-Casertana.

90’+2 Marfella! In tuffo salva il pericoloso colpo di testa di Fabrizi

90′ Cambio per la Casertana: esce Galletta per Rispoli

84′ Del Sole prova dalla distanza, Marfella blocca la sfera a terra comodamente

81′ MARFELLA SALVA LO SPECCHIO SULLA CONCLUSIONE DI TESTA DI MASTROIANNI. SPINGE PER CHIUDERE LA PARTITA IL LATINA

75′ Cambio Latina: fuori Polletta per Fella

66′ Doppio cambio del Latina: è il momento di Paganini e Mastroianni, escono Perseu e Jallow

63′ SERBOUTI! INSACCA DALL’ANGOLO IL LATINA E FA 1-0. Cittadino mette in mezzo dal corner, la palla carambola in area tra i difensori rossoblù e su palla vagante si fa trovare pronto il centrale della formazione di casa che si porta in vantaggio

60′ Secondo cambio per Cangelosi: fuori Taurino, dentro Savastano

57′ JALLOW DA DUE PASSI! Marfella pronto a bloccare la conclusione. Prende ritmo la squadra di Di Donato

54′ FABRIZI! GOL ANNULLATO AL 29 DEL LATINA CHE AVEVA BATTUTO MARFELLA MA IN POSIZIONE IRREGOLARE

50′ Galletta prova ad andare via alla difesa del Latina, cerca anche di finalizzare, ma la palla, sporcata da un difensore, è di comodo recupero per Bertini

49′ Taurino! Prova la conclusione da posizione defilata. Finisce di poco al lato il pallone

48′ Fabrizi! Colpisce di testa l’attaccante, ma Marfella non ha problemi a bloccare la sfera

47′ Galletta, dopo aver recuperato palla, mette in mezzo per Di Nuzzo. Chiude tempestivamente la difesa neroblù

45′ Due cambi da subito per i padroni di casa: dentro Serbouti e Del Sole per Crecco e De Santis. cambio anche per i falchetti: di Nuzzo prende il posto di Monaco

SECONDO TEMPO INIZIATO

Occasioni da entrambe le parti nella prima frazione di gioco, il Latina tiene in mano le azioni salienti, ma non tarda a rispondere la Casertana. Da vedere come si strutturerà la partita nel secondo tempo e come si adatteranno le due squadre, soprattutto ai cambi che, per disponibilità di organico, potrebbero favorire la formazione di Di Donato.

Finisce 0-0 il primo tempo di Latina-Casertana

44′ Primo ammonito del match, Cadilli finisce sul taccuino di Restaldo

43′ Cittadino! Ci prova da fuori il centrocampista del Latina, ma il pallone finisce largo

40′ TAURINO! Lascia partire il tiro dalla fascia dopo aver seminato la difesa laziale, Bertini concede solo il corner

35′ Galletta! Dopo un contrasto si trova davanti la palla vagante, tenta la conclusione ma viene deviata in corner dal portiere

33′ MARFELLA! LA TOGLIE DALL’INCORCIO DEI PALI IL PORTIERE DELLA CASERTANA SUL TIRO DI POLLETTA. Prende coraggio il Latina

30′ Ancora Fabrizi! Sul suggerimento di De Santis, aveva un rigore in movimento il 29 dei laziali che la spara alta sopra la traversa

28′ Fabrizi! Stacca più in alto di tutti l’attaccante neroblù ma il pallone termina largo. Rispondono i padroni di casa

27′ Paglino tenta da lontano, comodo tra le braccia di Bertini. Spingono i falchetti in questo inizio

26′ Costruisce bene la manovra d’attacco la Casertana, mette in mezzo per Monaco che viene anticipato sullo stacco dai difensori del Latina

18′ Galletta dopo un ottimo dribbling prova a servire Monaco sulla corsa, chiude bene la difesa laziale

15′ Matese! Tenta la conclusione dal limite il giocatore rossoblù, Bertini gli nega la gioia del gol respingendo in angolo. Risponde la Casertana

10′ Prima occasione per il Latina, colpo di testa di Jallow che termina sopra lo specchio

Al via il match!

LE FORMAZIONI UFFCIALI:

Casertana(5-3-2): Marfella; Paglino, De Falco, Lusciano, Cadili, Gigliofiorito; Matese, Del Prete; Galletta, Monaco, Taurino. All. Vincenzo Cangelosi

Latina(4-4-2): Bertini; De Santis, Marino, Di Renzo, Gallo; Perseu, Cittadini, Crecco, Polletta; Jallow, Fabrizi; All. Daniele Di Donato

Sarà il Francioni il campo che inaugurerà la Coppa Italia Serie C per Latina e Casertana, due squadre che arrivano a questa partita in scenari diametralmente opposti: il Latina punta al passaggio del turno affidandosi a una formazione mista tra il turnover e gli intoccabili, forte di un positivo inizio di campionato fin qui che la vede al quarto posto con undici punti e non distante dalla vetta. Per quel che riguarda i falchetti, Cangelosi in versione Leonida, con una rosa quasi interamente presa dalla primavera con pochi membri abituali della prima squadra. L’idea sembra quella di sacrificare la partita di stasera per garantire una tenuta migliore degli undici rossoblù domenica contro il Monterosi, nella speranza di risalire la china in classifica dopo le ultime rivedibili prestazioni causate dalla stanchezza di un calendario a loro sfavorevole.

Alfonso Centore