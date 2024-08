RILEGGI IL LIVE. LATINA-CASERTANA 1-1. Gatti raccoglie la pennellata di Falasca e regala il pari ai falchi allo scadere del match. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+8 GOL CASERTANA! METTE IN MEZZO FALASCA, GATTI SVETTA IN AREA E PAREGGIA I CONTI A TEMPO SCADUTO. GIOCATORE ALLE PRESE CON I CRAMPI SUBITO DOPO LO STACCO MA NON RINUNCIA A FESTEGGIARE LA PROVVIDENZIALE RETE DEL PAREGGIO

90’+4 Ammonito Di Livio

90’+3 Coast to coast di Paglino che culmina con un tiro rasoterra verso la porta di Zacchi. Controlla il portiere dei padroni di casa

90’+1 BACCHETTI! CROSS PERFETTO DI FALASCA, ANTICIPA TUTTI IL CAPITANO CHE MANCA L’OPPORTUNITA’ PER IL PARI

90′ Annunciati 7′ di recupero

89′ Carretta va con il mancino, pallone che scende troppo tardi per impensierire la porta del Latina

87′ ROSSO PER IL LATINA! RIPARTENZA IN SOLITARIA PER CARRETTA CHE VIENE ATTERRATO DA ERCOLANO POCO PRIMA DI ENTRARE IN AREA. SI RIAPRE LA PARTITA

87′ Tiro da fuori di Riccardi, conclusione che finisce sul fondo, complice una deviazione della difesa rossoblù

84′ Cambia anche Iori: Mancini e Matese prendono il posto di Heinz e Proia

81′ Cambi per Paladino: Cittadino per Mastroianni e Ciko per Vona

78′ Buonissimo fraseggio tra Falasca e Bianchi con quest’ultimo ce mette un cross basso in mezzo, perde il tempo di calciare in un primo momento Paglino ma alla fine va verso la porta, ricavando un prezioso corner per i suoi

76′ Tiro dal limite di Di Livio, pallone che finisce alto senza destare sospetti a Zanellati

72′ Carretta apre per Paglino che calcia in porta. Conclusione che sembrava debole ma ben angolata e chiama alla risposta Zacchi. Corner per la Casertana che prova a reagire

71′ Altra sostituzione per il Latina: Bocic lascia il campo per Scravaglieri

67′ Primo cambio anche per Paladino: dentro Marenco per Cortinovis alle prese con i crampi

60′ Doppio cambio per la Casertana: Carretta e Iuliano al posto di Galletta e Salomaa. Attacco rivoluzionato per Iori

57′ Assedio Latina, Casertana ancora in assestamento: Ciko mette in mezzo per Mastroianni dopo un ottimo sviluppo. Svetta la punta neroblù ma indirizza male e non infastidisce Zanellati

52′ Arriva il cambio di Iori per coprire l’inferiorità numerica: Deli lascia spazio a Paglino

50′ GOL LATINA! DI LIVIO TRASFORMA DAGLI UNDICI METRI SPIAZZANDO ZANELLATI E MANDA IN VANTAGGIO I NEROBLU’

48′ RIGORE PER IL LATINA! CALAPAI SI FA SORPRENDERE IN VELOCITA’ DA BOCIC E LO ATTERRA IN AREA, ANDREANO NON HA DUBBI E CONCEDE IL TIRO DAL DISCHETTO E CARTELLINO ROSSO PER IL DIFENSORE SICILIANO. CASERTANA IN DIECI UOMINI

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

38′ Altro lampo di Galletta! Va via a due uomini e cerca la porta con il mancino. Sfiora la prodezza ma si dovrà accontentare della rimessa dal fondo

34′ Galletta punta Cortinovis, doppio passo e tiro dalla fascia sinistra per il diciottenne napoletano che la mette troppo alta sopra la traversa

33′ Azione spettacolare di Galletta che in area nasconde la sfera e va via a quattro uomini. Gli ruba la conclusione Salomaa che arriva sul pallone e mira alla porta, trovando deviazioni che facilitano la presa di Zacchi

30′ HEINZ! STACCA IN SOLITARIA DAL CORNER DI FALASCA E IL DIFENSORE TEDESCO PER POCO NON LA PIAZZA ALL’INCROCIO DEI PALI

24′ Cross di Ciko dal lato, ottima uscita di Zanellati con la presa ad anticipare Mastroianni

16′ Buono sviluppo dei rossoblù, cross di Falasca respinto dalla difesa di Padalino e pallone che termina tra i piedi di Galletta che tenta la magia da fuori area al volo. Conclusione che non desta pericoli e si spegne sul fondo

11′ SALOMAA! Ripartenza dei falchi che lanciano il nuovo acquisto verso la porta di Zacchi. Prova verso la porta il finlandese da posizione defilata, buona la risposta del portiere del Latina ad allontanare in corner

10′ CIKO! RIPARTENZA FULMINANTE DEL NEROBLU’ CHE CAPITOLA CON LA CONCLUSIONE DEL NUMERO 6. PALLONE DI POCHISSIM SOPRA LA TRAVERSA TRA LE PROTESTE PER UN EVENTUALE TOCCO DI ZANELLATI

7′ BOCIC! SI RITROVA DA SOLO A DUE PASSI DALLA PORTA ROSSOBLU’ E SPARA A BOTTA SICURA VERSO LO SPECCHIO, MIRACOLO DI ZANELLATI CHE SI IMMOLA PER SALVARE I SUOI

6′ Primi minuti di pressione da parte del Latina, soffrono i falchi

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (3-4-2-1): Zanellati; Heinz, Bacchetti, Gatti; Calapai, Proia, Bianchi, Falasca; Deli, Galletta; Salomaa. All. Manuel Iori

LATINA (3-5-2): Zacchi; Saccani, Vona, Cortinovis; Ciko, Di Livio, Petermann, Riccardi, Ercolano; Bocic, Mastroianni. All. Padalino.

Mister Iori inaugura il suo campionato di Serie C contro il Latina nella trasferta al Francioni. Voglia di riscatto per i falchi dopo la sconfitta ai rigori in Coppa contro i cugini del Giugliano. Prima gara in terza serie alla guida dei laziali per Padalino, dopo la rovinosa sconfitta in Coppa Italia Serie C contro il Perugia.