LIVE. TRAPANI-CASERTANA 0-1. Vano sblocca da subito la gara, inizia la corsa contro il tempo dei falchi. SEGUI LA DIRETTA

11′ GOL CASERTANA! PUNIZIONE DI FALASCA DA CENTROCAMPO, PARTE IN ANTICIPO RISPETTO ALLA DIFESA VANO, MA IN POSIZIONE REGOLARE, TRASFORMANDO L’ASSIST CON UN’INCORNATA PRECISA. VANTAGGIO PER I FALCHI

7′ Sabatino mette il pallone forte in mezzo, Bianchi deve anticipare Carraro per evitare guai a Zanellati

5′ Traversone di Carraro da oltre i trenta metri, prova a staccare Anatriello senza inquadrare la porta

1′ SUBITO SQUILLO CASERTANA! DOPO UNDICI SECONDI FALASCA VIENE PESCATO SULLA FASCIA TROVANDO SUL CROSS PROIA, A RIMORCHIO, CHE SPARA IL MANCINO AL VOLO ALTO SOPRA LA TRAVERSA

1′ Al via il match!

TRAPANI (3-4-2-1): Barosi; Celiento, Malomo, Mulè; Ciotti, Carraro, Hraiech, Sabatino; Kragl, Ruggiero; Anatriello. All. Aronica

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Collodel, Kontek, Bacchetti, Falasca; Bianchi, Gatti; Kallon, Proia, Egharevba; Vano. All. Iori

La Serie C Now giunge al termina della regular season con la classifica ancora tutta da decidere. La Casertana si gioca il tutto per tutto, dovendo obbligatoriamente vincere e sperare in risultati avversi di Foggia e Messina per centrare una salvezza diretta, oppure per la squadra di Iori sarà play out.

Alfonso Centore