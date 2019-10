CAPUA (d.l. ) – Sgomento in città per la dipartita dell’assistente capo della polizia locale Giovanni Fusco. Originario di Tora e Piccilli, poco più che sessantenne, lottava da circa un anno contro un male incurabile. La notizia giunge da Barberino del Mugello località dove, per motivi di lavoro, si era trasferita la sua famiglia e dove aveva scelto di curarsi.