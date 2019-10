AVERSA. L’ultimo addio a Simone Fusco. Gli amici piangono il 17enne

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Ieri, nel giorno di San Simone, si sono svolti i funerali del 17enne Simone Fusco, morto nel Lazio pochi giorni fa. Tantissimo il dolore e la rabbia per questa morte da un ragazzino amato e voluto bene da tutti che senza un perché si è privato del futuro, della vita. Gli amici di infanzia e di scuola hanno adornato con striscioni e lettere di addio i cancelli della Chiesa del Buon Pastore a Caserta, dove si è svolta la cerimonia. Presenti la madre, il padre, i familiari e gli amici, anche se c’è chi non se la sono sentita di vedere quella bara che andava via con il loro amico. Disperazione e incredulità sul gesto di Simone.