LUSCIANO. Incendio gli distrugge la carrozzeria. Parte la raccolta fondi per aiutare Francesco

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Partita una raccolta fondi per aiutare Francesco M. e la sua famiglia, danneggiati dall’incendio che ha devastato la carrozzeria dell’uomo pochi giorni fa a Lusciano. In queste ore, alcuni cittadini si sono adoperati per raccogliere 20 mila euro per aiutare la famiglia pesantemente danneggiata dal vasto incendio. Questo l’appello per la raccolta: “RACCOLTA FONDI PER FRANCESCO, VITTIMA DELL’INCENDIO DELLA CARROZZERIA E DEI CAPANNONI DI LUSCIANO NELLA NOTTE DEL 26 GENNAIO 2021. UN AIUTO CONCRETO PER LUI E LA SUA FAMIGLIA , PERSONA ONESTA E GRANDE LAVORATORE CHE HA PERSO TUTTO IN UNA NOTTE TERRIBILE.UN AIUTO PER RICOMINCIARE A VIVERE E LAVORARE CON SERENITA’.”

Ricordiamo che il 26 gennaio scorso le fiamme devastarono diverse attività e in particolar modo la carrozzeria sita tra via XI Settembre e via Giovanni Cimabue. L’incendio, probabilmente di origine dolosa, si scatenò all’interno di un capannone raggiungendo poi altre attività lì vicine: un gommista, un deposito di mobili e anche uno di pellami e il ristorante Villa Chiara. Una scena sconvolgente, le fiamme continuarono per ore, sino all’alba. Incessante il lavoro di numerose autopompe dei vigili del fuoco di Aversa, Caserta e Marcianise che lavorarono tutta la notte per domare l’inferno.