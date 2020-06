LUTTO. 59enne muore improvvisamente. Oggi i funerali

CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in paese, si è spento improvvisamente Claudio Rispo 59 anni. L’uomo è venuto a mancare come un fulmine a ciel sereno all’affetto della moglie Raffelina Guida e ai figli Antonio e Giovanni oltre che all’intera comunità. Claudio era un bravo uomo, solare, gentile sorridente, la bontà fatta a persona, la sua prematura scomparsa ha sconvolto tutti. I funerali si terranno oggi 11/06/2020 alle 16:00 presso la Parrocchia S. Eufemia a Carinaro. In poche ore numerosi i messaggi di addio e cordoglio per i cari di Claudio.