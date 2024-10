LUTTO A CAPUA. E’ morto don Franco Ruotolo, parroco emerito del Tempio di San Roberto Bellarmino

Parroco emerito del Tempio di San Roberto Bellarmino, nel rione Macello.

CAPUA – Lutto nella diocesi di Capua, si è spento don Franco Ruotolo sacerdote parroco emerito della chiesa di San Roberto Bellarmino, nel rione Macello. Lascia un grande vuoto nelle persone che lo hanno conosciuto e saputo guardare oltre l’apparenza. Lo scorso 18 agosto ha consegnato nella mani del Vescovo Pietro Lagnese le sue dimissione da parroco del Tempio di San Roberto Bellarmino dove per oltre 40 anni ha prestato servizio.

Numerosi i fedeli che in queste ore lo stanno ricordando tra questi uno di loro scrive: “Burbero, ma vero, Vero, come, il Vangelo, Vero, come l’amore, per la mamma celeste, cultore, della sacra famiglia. Molti, no hanno compreso, il suo vero essere. E’ stato, un personaggio, ma un grande Sacerdote, pronto e disponibile verso tutti, con il restare fedele, al proprio mandato.”