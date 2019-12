LUTTO a CAPUA. Muore professore in pensione dell’Istituto Falco

Capua (d.l) – Lutto in città per la morte del professore Vincenzo De Sipio, 75 anni. Il professore, in pensione, aveva insegnato matematica presso l’ Istituto Tecnico Industriale “G.C. Falco” della città. Molti i conoscenti e soprattutto gli ex alunni che hanno lasciato messaggi di cordoglio, sulla pagina Facebook “Capua ai capuani doc S.P.Q.C”, alla figlia Maria e alla moglie. ” Chi è Capuano e ha fatto l’Itis non può non averti conosciuto. Eri davvero una persona a modo e un professore esemplare. Addio Prof De Sipio “, questo uno dei tanti messaggi lasciati in ricordo dell’ amato professore.