LUTTO A CASERTA. Muore la dipendente comunale Anna Maria Mazzarella

CASERTA – “Affrontare l’argomento della morte non è mai facile e ancora di più quando devi parlare della perdita di una ragazza, di una bravissima dipendente comunale di Caserta, di una persona cara, di una amica che per la città sottraeva tempo alle sue cose. Anna Maria, voluta bene da tutti i colleghi, sempre un sorriso per tutti, sempre affettuosa, professionalmente valida, un saluto tutti i giorni prima di iniziare a lavorare, sempre disponibile e sempre pronta a restare in amministrazione perché c’era sempre qualcosa da fare. Piangiamo tutti. Sindaco, amministratori tutti, colleghi di lavoro, dirigenti, chiunque l’abbia conosciuta , i suoi amici. La morte fa parte della vita ma non ci sono parole per colmare il vuoto di amicizia e professionalità che non vivremo e che questa improvvisa scomparsa ci sottrae. E’ andata via giovanissima , in modo riservato così come era il suo carattere e il suo garbo e si porta via un pezzo di storia di amministrazione comunale. Resterà nella mia memoria il suo saluto mattutino e il suo tranquillizzarmi che si sarebbe affrontato il tutto. Un saluto da parte di tutti noi al caro fratello e alla sua famiglia. In questo momento e’ solo pianto . Un abbraccio AnnaMaria.”

Con queste parole, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha annunciato alla cittadinanza la scomparsa di Anna Maria Mazzarella, dipendente comunale come il papà, che da poco aveva pianto la scomparsa della madre.