CASERTA – E’ deceduto oggi, dopo una lunga malattia, Nicola Tronco, ex consigliere comunale ed ex assessore della amministrazione del capoluogo. L’uomo, segretario cittadino dell’Udc prima e dell’Udeur poi, sarà ricordato per il suo impegno nel promuovere le bellezze del Belvedere di San Leucio. Grazie alla sua caparbietà, il complesso monumentale vanvitelliano è divenuto uno dei patrimoni culturali, storici e turistici più importanti della città di Caserta.