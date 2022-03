LUTTO a CASERTA per la morte della storica direttrice della scuola “Il Girotondo”

CASERTA – E’ morta Palmira Gallicola, direttrice della scuola “Il girotondo” fondata nel 1968. Aveva 92 anni ed abitava in via Laviano a Caserta.

“Ora ci guarderai da lassù, con i tuoi occhi blu paradiso. Ciao Direttrice – si legge in un post su Facebook della scuola – Il Girotondo oggi si stringe in un grande abbraccio per salutare la fondatrice e direttrice Palmira Gallicola. Con amore e passione ha dedicato tutta la sua vita ai bambini e alla loro educazione. Forte, passionale, ironica e premurosa, un esempio per tutte le generazioni. Noi non la dimenticheremo mai“.