LUTTO a SCUOLA. Professoressa del liceo muore dopo una lunga malattia. Il commosso “grazie” dei genitori degli studenti

CAIAZZO – La professoressa Cinzia Calzona, 58 anni è morta il 15 aprile scorso dopo una lunga malattia. Era docente nel liceo scientifico Giannone di Caiazzo.

Ecco il ricordo dei genitori dei suoi studenti: “Cara prof.ssa Calzona, vogliamo dirle semplicemente GRAZIE.

GRAZIE per aver sostenuto i nostri figli nel loro percorso formativo. GRAZIE per averli fortificati e per avergli sempre donato il Suo sorriso. GRAZIE per aver contribuito a far nascere in loro uno spirito combattivo, che non si arrende di fronte alle avversità della vita. GRAZIE per essere stata una colonna portante del nostro e Vostro amato Liceo Scientifico.



La ricorderemo per sempre.I genitori degli alunni del Liceo scientifico Pietro Giannone di Caiazzo.”