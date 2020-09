Lutto ad AVERSA. Clorinda muore a 49 anni

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Addio Clorinda giovane madre. Un terribile lutto sconvolge la comunità di Aversa. Clorinda Segreto 49 anni, madre di Antonio, si è spenta prematuramente gettando tutti nel dolore più profondo. Una donna dolce, simpatica, gentile, apprezzata ed amata che troppo presto è volata via. In tanti ieri pomeriggio ai suoi funerali presso la Parrocchia di S. Giuseppe Operaio ad Aversa, per l’ultimo saluto alla donna che era un simbolo e un punto di riferimento per tutto il rione delle palazzine di Piazza Giovanni XXIII ad Aversa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.