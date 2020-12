LUTTO AD AVERSA. Muore l’ingegnere Salvatore Farinaro

Era specializzato in sicurezza sui cantieri, risparmio energetico

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo dei professionisti: si è spento l’ingegnere Salvatore Farinaro, 94 anni. L’uomo, esperto anche in sicurezza e prevenzione incendi, libero professionista, era fondatore e titolare di uno studio associato di ingegneria in via Diaz ad Aversa. Talento naturale per lo studio, il giovane Salvatore si laureò e dal 1953 iniziò a operare nei comparti civile e industriale, aprendo insieme ai soci e ingegneri uno studio tecnico. Una lunga e brillante carriera professionale lo portò a diventare uno degli ingegneri più apprezzati, stimati e ricercati della città, in particolare per le progettazioni architettoniche, impiantistiche, strutturali e nella gestione dei lavori pubblici. Specializzato in sicurezza cantieri, risparmio energetico e prevenzione incendi, collaborò con il comando provinciale dei vigili del fuoco. Uomo di profonda cultura, dal carattere solare, disponibile e aperto al dialogo, da persona semplice e concreta non amava apparire e detestava la retorica. Lascia i figli Paolo e Fabio. I funerali si sono da poco celebrati nella Parrocchia di SS Filippo e Giacomo (Madonna di Casaluce) ad Aversa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per lo stimato professionista aversano.