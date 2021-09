LUTTO AD AVERSA. Patrizia muore a soli 40 anni

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Addio Patrizia, 40enne lascia questa terra. Oggi una ennesima dolorosa perdita per la comunità, che perde la bellissima e solare Patrizia Marino, 40 anni. La donna benvoluta e apprezzata da tutti si è spenta prematuramente, lasciando il padre Antonio, la madre Teresa, le sorelle Grazia, Viola e Marianna e il fratello Saverio, oltre i tanti amici e parenti. Una perdita dolorosa e insostituibile per tutti. I funerali si terranno domani alle 15:30 nel cimitero di Aversa. Tanti i messaggi di addio che in queste ore stanno giungendo ai familiari.